Горит даже в центре Калининграда: С начала года пожарные потушили 923 пала травы

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде засушливый май, дождей почти нет, и это усложняет ситуацию с палами травы – ежегодным бедствием в регионе.

Ежедневно пожарные выезжают на тушение травы в полях. За минувшие сутки было семь таких выездов. По тревоге срываются десятки человек.

А во вторник, 30 мая, трава горела в центре Калининграда, на набережной у Музея Мирового океана, неподалеку от музейного самолета.

«На набережной Баграмяна горели сухая растительность и бревна, складированные на пустой огороженной территории, примыкающей к Музею Мирового океана. Причина и виновник возгорания устанавливаются», - отметили в МЧС.

Пожарные, к счастью, быстро ликвидировали возгорание.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, с начала года в Калининградской области зафиксировано уже 923 пала травы на общей площади 1099 га.