Библиотеки Калининграда устроят свободный вход на мероприятия в честь Дня защиты детей

Библиотеки Калининграда приготовили праздничную программу для детей и родителей, посвященную Дню защиты детей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, гостей ждут конкурсы и викторины, мастер-классы, игры под открытым небом.

Вход свободный.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

1 ИЮНЯ

10.30

- игровая программа «Пусть всегда будет детство!» (городская юношеская библиотека, ул. Гайдара, 87, тел. 21-16-54);

- праздник «Приглашает Лето в гости» (детская библиотека № 18, ул. Машиностроительная, 166, тел. 64-00-51).

11.00

- литературно-правовая викторина «Пусть детство звонкое смеется!» (библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 54, тел. 96-59-05);

- развлекательная программа «Адрес детства – лето» (библиотека им. С. Х. Симкина, ул. Сержанта Щедина, 19, тел. 99-48-98);

- литературно-игровая программа «Сказочная пора» (библиотека мкр. Чкаловск, ул. Беланова, 31-37, тел. 56-84-00);

- литературная игра «Книги нашего детства» (детская библиотека им. Ю. Н. Иванова, ул. Леонова, 72, тел. 21-52-48);

- интерактивная программа «Мир распахнутых сердец» (библиотека мкр. Космодемьянского, ул. Карташева, 111, тел. 93-98-85).

12.00

- мастер-класс «Пусть детство звонкое смеется!» (детская библиотека им. Г. Х. Андерсена, ул. Грига, 10, тел. 58-21-15).

13.00:

- интерактивная программа «Каникулы в стране Читалии» (библиотека мкр. Южный, ул. Ангарская, 27, тел. 64-00-75).

16.00:

- игровая программа «Любимых книг чудесные страницы» (библиотека им. Е. А. Зиборова, ул. Дзержинского, 128, тел. 68-75-45).

2 ИЮНЯ

10.30

- игровая программа «Наше счастливое детство» (детская библиотека № 14, ул. Лермонтова, 8, тел. 96-55-24).

11.00

- развлекательная программа «Мир детства – самый лучший мир!» (библиотека мкр. Прибрежный, ул. Парковая, 1, тел. 64-00-67);

- литературно-игровая программа «Остров детства в мире лета» (Центральная библиотека им. С. В. Михалкова, ул. П. Морозова, 2, тел. 65-36-00);

- познавательно-игровая программа «Планета детства» (библиотека № 21, ул. Карамзина, 48В, тел. 64-00-79).

16.30

- викторина «Девчонки и мальчишки, а также их родители» (библиотека-музей советской книги, ул. Тельмана, 28, тел. 21-77-37).

3 ИЮНЯ

10.30

- игровая программа «Летнее путешествие в Детворяндию» (детская библиотека им. Ю. Н. Иванова, ул. Леонова, 72, тел. 21-52-48);

11.00

- интерактивная игровая программа «С днем рождения, Лето!» (детская библиотека им. А. П. Соболева, ул. Черниговская, 33/37, тел. 68-74-81).