В Калининградской области на два месяца вводят запрет на ловлю камбалы

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С июня в Калининградской области запретят ловлю калкана в Балтийском море.

Двухмесячный запрет на вылов камбалы-тюрбо будет действовать в регионе этим летом с 1 июня по 31 июля, сообщает администрация Балтийска.

Тюрбо, или большой ромб – вид лучеперых рыб семейства калкановых отряда камбалообразных.

«В целях сохранения этого вида рыбы и пресечения незаконного рыболовства в районах прибрежной зоны Балтийского моря, а также в местах выгрузки водных биологических ресурсов подразделения береговой охраны пограничного управления будут проводить профилактические рейды», - говорится в сообщении.

Рыбаков предупреждают об ответственности. В отношении камбалы-тюрбо размер штрафа составляет 3452 рубля за каждый экземпляр.

Есть за нарушение и уголовная ответственность.