«Ростелеком» обеспечил мобильной связью поселки Куликово и Откосово в Калининградской области

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Жители поселков Куликово и Откосово в Зеленоградском районе Калининградской области получили возможность пользоваться устойчивой сотовой связью и скоростным мобильным интернетом. «Ростелеком» построил и запустил в эксплуатацию базовую станцию в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В Куликово наши специалисты проложили почти шесть километров волоконно-оптического кабеля, установили опору, оборудование базовой станции, направленные антенны. Дальность действия станции зависит, прежде всего, от рельефа местности. Здесь довольно равнинный участок, поэтому устойчивая связь должна быть как минимум в радиусе пяти километров. Значит, и жители соседнего поселка Откосово тоже смогут пользоваться качественной связью и мобильным интернетом».

Проект УЦН 2.0 реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком» с 2021 года. В рамках федеральной программы в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек, устанавливаются базовые станции, обеспечивающие жителей современной мобильной связью и доступом в интернет по технологии LTE (4G).

Оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») задействован в проекте в качестве центра компетенций. В его сферу входят разработка проектного решения, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.

Леван Дараселия, министр цифровых технологий и связи Калининградской области:

«Федеральный проект УЦН 2.0 реализуется в регионе достаточно продуктивно. В прошлом году мы провели большое голосование, по итогам отобрали 10 населенных пунктов, которые будут участвовать в программе, в этом году добавили еще четыре, таким образом более трех тысяч жителей поселков с населением от 100 до 500 человек получат высокоскоростную мобильную связь, а это доступ к Госуслугам, различным сервисам, обучающим платформам — все то, без чего сегодня невозможно обойтись».

В 2022 году по проекту УЦН 2.0 в Калининградской области были установлены и запущены в эксплуатацию базовые станции в поселках Подлипово Правдинского района и Заливное Гурьевского района. В этом году еще две — в Краснолесье Нестеровского района и Солдатово Гвардейского района.

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