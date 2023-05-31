В Калининграде задержали серийных воров, которые уснули в такси

Калининградские полицейские задержали серийных магазинных воров после очередной кражи.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 23 мая двое мужчин вынесли через кассу супермаркета на Киевской неоплаченные товары на 9 тыс. рублей.

В полицию обратился водитель такси, который безуспешно пытался разбудить двух своих пассажиров.

Полицейские установили, что во время визитов в супермаркеты на ул. Дзержинского, Батальной и Куйбышева эти двое мужчин украли алкоголь и продукты еще на 15 тысяч рублей. Вероятно, после обильного возлияния злоумышленники и заснули в такси.

Возбуждено пять уголовных дел.