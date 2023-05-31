Против запрета сервисов аренды электросамокатов высказались 62% калининградцев

Только 38% калининградцев считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Остальные горожане, 62%, высказались против жесткой отмены. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Опрошенные говорят: «Запрещать смысла не вижу, следует отрегулировать ПДД».

При этом с 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам.

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамокатов. Противников же подобного решения больше всего среди калининградцев моложе 34 лет.