В Калининграде спасатели МЧС вскрыли машину, чтобы достать запертого в салоне годовалого ребенка

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Инцидент случился на территории СНТ «Мечта» в Калининграде. В среду, 31 мая, на «112» позвонили родители годовалого малыша с просьбой о помощи.
Ребенок, оставленный в одиночестве в салоне легкового автомобиля, балуясь, заблокировал дверь.
Взрослые никак не могли достать ребенка.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на помощь пришли бойцы пожарно-спасательной части № 4.
Спасатели оперативно прибыли на место и вскрыли автомобиль. Малыша передали родителям. Ребенок не пострадал.