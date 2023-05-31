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НовостиПроисшествия31 мая 2023 13:27

В Калининграде спасатели МЧС вскрыли машину, чтобы достать запертого в салоне годовалого ребенка

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Инцидент случился на территории СНТ «Мечта» в Калининграде. В среду, 31 мая, на «112» позвонили родители годовалого малыша с просьбой о помощи.

Ребенок, оставленный в одиночестве в салоне легкового автомобиля, балуясь, заблокировал дверь.

Взрослые никак не могли достать ребенка.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на помощь пришли бойцы пожарно-спасательной части № 4.

Спасатели оперативно прибыли на место и вскрыли автомобиль. Малыша передали родителям. Ребенок не пострадал.