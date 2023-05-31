Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 13:35

Германия закрывает генеральное консульство в Калининграде

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Правительство ФРГ приняло решение о закрытии генконсульств в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию МИДа ФРГ.

«Необходимы будут структурные изменения. Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске», - сказал глава дипломатического ведомства Кристофер Бургер. При этом он отметил, что работал консульств была «значительно ограничена».

Представитель МИД считает, что действия Москвы вынуждают Берлин «идти на очень существенные сокращения во всех сферах своего присутствия в России».

Сокращение коснется также и культурных посредников в РФ, в том числе в немецких школах и в культурном центре имени Гете (Гете-институте).