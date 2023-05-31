Калининградская школа заплатила 50 тысяч рублей родителям девочки, которая сломала челюсть на перемене

В Калининграде суд взыскал компенсацию со школы, в которой 9-летняя девочка заработала перелом челюсти.

Как сообщает пресс-служба областного суда, на переменке дети кружились, взявшись за руки, а один из участников сбил девочку. Она упала и ударилась лицом.

Ребенку диагностировали закрытый перелом нижней челюсти. Она проходила лечение в Санкт-Петербурге и Москве.

«Травме ребенка, помимо прочего, способствовал слабый контроль со стороны педагогов», - отметили в суде.

В итоге школа выплатила родителям пострадавшей 50 тысяч рублей.