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НовостиОбщество31 мая 2023 15:00

Калининградская школа заплатила 50 тысяч рублей родителям девочки, которая сломала челюсть на перемене

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде суд взыскал компенсацию со школы, в которой 9-летняя девочка заработала перелом челюсти.

Как сообщает пресс-служба областного суда, на переменке дети кружились, взявшись за руки, а один из участников сбил девочку. Она упала и ударилась лицом.

Ребенку диагностировали закрытый перелом нижней челюсти. Она проходила лечение в Санкт-Петербурге и Москве.

«Травме ребенка, помимо прочего, способствовал слабый контроль со стороны педагогов», - отметили в суде.

В итоге школа выплатила родителям пострадавшей 50 тысяч рублей.