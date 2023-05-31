Синоптики предупреждают о холодном начале лета в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

Лето-2023 начнется в Калининграде с похолодания. Прогнозы синоптиков указывают на то, что вместо повышения температура начнет понижаться.

Впрочем, самый первый день лета пройдет без сюрпризов. По данным Гидрометцентра России, 1 июня в нашем городе будет +22 градуса, после обеда немного – до 12-13 метров в секунду – усилится ветер.

Все изменится в пятницу. Дневная температура поднимется всего до +14...+16 градусов. В ночь на субботу термометры и вовсе покажут лишь +3...+4.

Выходные принесут потепление, но очень и очень скромное. В субботу воздух прогреется до +17, в воскресенье – до +19 градусов.