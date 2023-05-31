В Калининграде разыскивают 14-летнего мальчика, который ушел из дома

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция объявила в розыск 14-летнего Арсения Альбаха, который ушел из дома в неизвестном направлении.

По данным УМВД, ребенок во вторник, 30 мая, около 07:10 ушел из квартиры по ул. Маршала Новикова и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза темно-серого цвета. Имеется родинка в районе носогубной складки справа.

Отмечается, что мальчик ранее неоднократно уходил из дома. Предположительно, может находиться на территории Московского или Ленинградского районов города.

Если вам что-либо известно о местонахождении Арсения, просьба сообщить по телефонам: 552-402, 552-403 или 02.