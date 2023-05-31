Под мостом на острове Канта хотят установить исторический трамвай

. Фото: Правительство Калининградской области

Остров Канта хотят превратить в главный парк культуры и отдыха Калининграда. Пространство ждут изменения. В частности, под мостом решили установить трамвай. Об этом на Совете по культуре в правительстве региона сказал директор учреждения «Кафедральный собор» Григорий Хуциев.

- Исторический контекст как усиление туристической привлекательности, - говорит он. - Подмостовое пространство, которое, в силу определенных причин является довольно депрессивным, будет обустроено, в том числе, путем установки исторического трамвая, в котором предполагается оборудование специального павильона.

По словам Григория Хуциева архитекторы так хотят показать исторический трамвайный маршрут, который пролегал на острове Канайпхоф.

- Одновременно мы хотим добиться определенного развлечения для посетителей, - признался директор.

Откуда и где возьмут исторический трамвай – пока неясно. Но для него уже запросили рельсы.

- Учитывая, что архитекторы предлагают трамвай, нам нужно будет 100 метров рельс, которые придется гнуть. Ровно они положить не могут, хотят с поворотом, - сказал Григорий Хуциев.