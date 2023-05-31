Пляжи Зеленоградска впервые получили «Синие флаги»

. Фото: Правительство Калининградской области

В этом году к лету в Зеленоградском округе благоустроили 8 зон отдыха и купания. Три из них («Лесной», «Малиновка» и «Роза ветров») впервые в истории региона получили «Синие флаги». Эти зоны отдыха прошли особую процедуру классификации пляжей и первые в Калининградской области получили свидетельства о присвоении пляжам первой категории.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Синий флаг» – это наш отечественный стандарт благоустройства пляжей, и он более детализированный, чем даже международный стандарт «Голубой флаг», – сказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Всего в этом году в регионе благоустроено 6,5 километра муниципальных пляжей, на эти цели было направлено почти 15 миллионов рублей.