В новом корпусе детской областной больницы вылечили уже более 8 тысяч человек

. Фото: Правительство Калининградской области

За 2 месяца в Калининграде в новом корпусе детской областной больницы пролечено более восьми тысяч человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Новый корпус областной больницы открылся в марте после масштабной реконструкции.

Власти потратили на укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник региона 143,2 миллиона рублей. Было приобретено медицинское оборудование, мебель, автомобили.

На проведение капитального ремонта объектов детского здравоохранения в 2022 году было направлено 17,3 миллиона рублей.