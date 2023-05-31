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НовостиОбщество31 мая 2023 15:33

В Калининграде на время ремонта улицы Суворова изменят схему движения автобусов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде готовятся к ремонту улицы Суворова. Со 2 июня по 26 августа при выполнении работ по капремонту подходов к мосту движение автобусов изменят.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, общественный транспорт пойдет так:

Автобус № 27 - по пр-ту Ленинскому, ул. Железнодорожной, ул. Портовой, ул. Транспортной. В обратном направлении по ул. Транспортной, ул. Портовой, ул. Железнодорожной, пр-ту Калинина, пр-ту Ленинскому и далее по существующей схеме движения.

Автобус № 18 - по пр-ту Ленинскому, ул. Железнодорожной, ул. Киевской, ул. Камской и далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по ул. Камской, ул. Киевской, пр-ту Ленинскому и далее по существующей схеме движения.