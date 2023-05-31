Калининградец жестоко избил сожительницу, которая не ночевала дома

Жителя Калининграда приговорили к лишению свободы за жестокое избиение сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В ноябре 2022 года мужчина выпивал со своей сожительницей в квартире на улице Крымский проезд. Ночью женщина ушла из дома, вернулась под утро, ничего не объяснив.

Горожанин разозлился и попытался отобрать у нее телефон, однако женщина поцарапала его и укусила, а он в ответ ударил ее в живот. У пострадавшей диагностировали разрыв левой почки и гематомы.

Суд приговорил калининградца к 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима