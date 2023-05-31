В Черняховском районе ушла из дома и пропала 80-летняя женщина

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В поселке Каменское Черняховского района пропала пенсионерка. 80-летняя Ольга Гарбаренко ушла из дома на улице Полевой в среду, 31 мая, и ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад».

На женщине была светло-бежевая стеганая тонкая куртка, черные колготки, синий халат с цветами и красный платок.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8 (4012) 508-038, 8 (4012) 520-444 или 02.