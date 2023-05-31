В Калининграде открылся филиал фонда помощи участникам СВО

В Калининграде открылся филиал фонда «Защитники Отечества» для помощи участникам специальной военной операции. Он расположен в здании госпиталя ветеранов войн и будет работать по принципу «одного окна».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ветераны боевых действий и добровольцы специальной военной операции, а также члены их семей смогут обращаться к специалистам за мерами социальной поддержки, юридической, психологической и медицинской помощью.

В филиале окажут содействие с оформлением выплат, отпусков, прохождением военно-лечебной комиссии, присвоением статуса ветерана боевых действий, трудоустройством. Также всех желающих будут привлекать к участию в различных социальных проектах региона.

«Мы находимся на постоянной связи с теми, кто находится на передовой, и с теми, кто уже вернулся, с их семьями. Действительно, вопросы, которые возникают, очень разные. И задача фонда как раз в том, чтобы собирать эти сложные ситуации и находить для них общие решения. Сейчас в области работают 35 координаторов фонда, но мы в зависимости от востребованности готовы увеличивать и их число, и количество филиалов фонда на территории региона», – подчеркнул губернатор Антон Алиханов.