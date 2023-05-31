В Калининградской области прошло учение военных хлебопеков

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области на одном из полигонов прошло тактико-специальное учение военных хлебопеков. Занятия проводились с привлечением личного состава и специальной техники подразделений материально-технического обеспечения Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В ходе учения отрабатывались вопросы применения полевого механизированного хлебозавода и организации выпечки хлеба различных сортов в полевых условиях для подразделений армейского корпуса флота, выполняющих учебно-боевые задачи.

«На развертывание хлебозавода, который фактически хранился на складах, потребовалось половина суток, еще через несколько часов его специалисты выдали первую подачу хлеба, который был доставлен на полигоны в области», - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Отработанный до мелочей процесс — от замеса до переноса готового горячего продукта в склад-палатку — занимает не более 4 часов. Качество приготовления и выпечки хлеба контролировали специалисты лаборатории, которые выборочно произвели контрольные пробы. После вывода завода на полную мощность он способен выдавать до 6 тонн хлеба в сутки.