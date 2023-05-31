С начала года около 1 тысячи маленьких пациентов посетили передвижной стоматологический комплекс

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С начала 2023 года передвижной стоматологический комплекс работал в пяти детских дошкольных учреждениях Калининграда и в Ладушкине. За это время было принято 963 пациента, всего с 2014 года – около 25 тысяч пациентов.

«Наш мобильный стоматологический кабинет – это уникальная возможность получить детям профильную помощь, не приходя в медицинскую организацию, – сказала главный врач Городской детской стоматологической поликлиники Марта Винтоняк. – Его большой плюс – то, что в таком небольшом муниципалитете, как, к примеру, Ладушкин, он может оказывать помощь детям в непосредственно в организованных коллективах. В кабинете проводятся не только осмотры, но весь спектр лечебно-профилактических услуг».

Передвижной комплекс оснащен всем необходимым оборудованием, инструментами, материалами, компьютерной техникой для связи с медицинской информационной системой. При необходимости доктор по показаниям направит пациента на оказание помощи более узкого специалиста, к примеру, стоматолога-хирурга, в близлежащую медицинскую организацию.