Мэрия: Все официальные пляжи в Калининграде прошли проверку Роспотребнадзора

В Калининграде все официальные городские пляжи прошли проверку Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Берег и вода на всех городских водоемов отвечают требованиям. Водолазы проверили дно на наличие опасных предметов, берега обработали от клещей, установили урны, туалеты и раздевалки. На каждом пляже оборудовали спасательный пост», - заявили в городской администрации.

В Калининграде разрешено купание в озерах Голубых, Пелавском, Карповском, Шенфлиз и в карьере в районе СНТ «Мечта». На всех остальных городских водоемах купание запрещено.

При возникновении происшествий на городских водоемах необходимо звонить в Единую дежурнодиспетчерскую службу по телефону: 59-64-00, или на единый номер экстренных оперативных служб: 112.