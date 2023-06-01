Алиханов сообщил о создании телеграм-канала «Медицина детям 39»

В Калининградской области заработал специальный телеграм-канал «Медицина детям 39». Об этом на своей странице в «Вконтакте» написал губернатор Антон Алиханов.

«Продолжаем работу по совершенствованию нашего здравоохранения, чтобы слышать наших пациентов и помогать им в режиме реального времени. Почти двухлетний опыт работы телеграм- чата десятков врачей-добровольцев для общения с гражданами по медицинским вопросам с пятнадцатью тысячами участников оказался, на мой взгляд, очень удачным. Мы решили предложить докторам развить такое онлайн-присутствие в пациентском пространстве, и они дополнительно создали специальный чат "Медицина детям 39" - в помощь родителям», - сообщил глава региона.

Основной функционал канала - консультации, быстрая помощь и поддержка в решении возникающих вопросов, разрешение спорных ситуаций, открытый диалог с руководителями и сотрудниками государственных детских больниц и поликлиник.

«Надеюсь, что такой формат вам также придется по душе, и тем самым мы все вместе поможем нашей детворе не болеть, а только здороветь и крепнуть. Потому что, как всегда, все лучшее - детям, в том числе и медицина! Берегите себя!», - добавил губернатор.