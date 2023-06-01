На острове Канта установят большую детскую площадку. Об этом в ходе заседания Совета по культуре рассказал директор Кафедрального собора Григорий Хуциев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, в планах музея - развитие территории в районе эстакадного моста и под ним.

«Зона парка в процессе благоустройства второй очереди будет расширена. Мы планируем полноценное парковое пространство на всей территории острова. Есть замостовое пространство за эстакадным мостом. Рассчитываем в процессе работ сделать эту зону местом семейного отдыха. Мы уже заключили контракт на установку большой детской площадки, ее поставят за июнь - июль», – сообщил руководитель учреждения.

Хуциев отметил, что подмостовое пространство планируется также оснастить современным цифровым экраном для показа кино.