Житель Светлогорска угнал автомобиль и врезался в забор

В Светлогорске 44-летний мужчина, лишенный прав за пьяную езду, угнал автомобиль.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 25 мая он вместе с приятелем выпивал дома. После чего решил прокатиться и, конечно, без разрешения взял автомобиль «Фольксваген Пассат», принадлежащий матери товарища.

Только вот водитель был навеселе, не справился с управлением и врезался в забор на улице Новой. После этого они с приятелем сбежали с места ДТП.

Собственница авто уже написала заявление, мужчине придется ответить перед законом.

Отметим, ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.