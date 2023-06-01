Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 1 июня

В Калининграде в первый день лета запланирован ряд отключений. Так, по данным городской администрации, сегодня проводят работы по модернизации оборудования и на нескольких улицах не будет электроснабжения.

Так, до 13:00 без электричества будут многоквартирные дома и социальные объекты по следующим адресам:

ул. Нансена, 54-60а, 66-70, 72, 61-63, 65, 73, 75-77, 79,

ул. А. Суворова, 41,

ул. Грига, 36-40, 42-48, 54, 56,

ул. Фрунзе, 73а, 75, 87-89, 91, 97-101, 103-103а, 105,

ул. Фрунзе - ул. Грига,

ул. Яновского, 5-7,

ул. Томская, 21, 24-26,

ул. Черниговская, 25, 27-31, 31а-б, 33а-б, 33-37, 43а, 55-57,

ул. Дзержинского, 98а, 104-104в, 100а-в,

102-102д,104а (детская поликлиника № 5), 106а-д,

ул. Аллея смелых, 31л.

ул. Космонавта Леонова 66а, 68-72, 74,

пр-кт Советский, 91-97, 102,

ул. Чекистов 10(д /с №127).

Сегодня же с 13:00 до 18:00 электричество будет отключено у потребителей:

ул. Куйбышева, 36, 91-91а, 91б-г, 95,97а-д, 97-109, 109а, 109-111, 113-117, 117а, 129,

ул. Львовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19-21,18-18а, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 29, 31,

пер. Львовский, 6, 8, 9, 10,

ул. Карпатская, 1, 2-2, 3, 6, 7, 8, 9-11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17-19, 18, 20, 22, 21-23, 25.

пер. Ржевский 3-й, 1,1а-г,3,5,7,11,13,15,17,19,21

ул. подп. Емельянова, 136 ,138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 150а, 152, 154.

В течение всего дня – до 18:00 без электричества будут многоквартирные дома на ул. З. Космодемьянской, 2-8, 14, ул. Кл. Назаровой, 6, 16, 17-19, 29, 31-33, 35-37, 39-45, 47-49, ул. Аллея Смелых, 59.

До 20:00 электроснабжение отключено на ул. Каштановая аллея, 147 (школа № 50), ул. Маршала Борзова, 93а, 93б, 93в, 97-99, 95 (д/с №122),103, 105а, 103б, 103а.

В мэрии отметили, что на время отключения электроэнергии – до 13:00 не будет холодной воды в домах на ул. Фрунзе, 73-75, ул. Черниговской, 33 а-в.

Областное предприятие «Водоканал» сегодня проводит монтаж узлов учета воды, который потребует отключения холодного водоснабжения

Кроме того, до 17:00 отключение холодной воды проведут на ул. Красной, 3-5, 4, 6-8, 7-9, 12-14, 11-13, 15-19, 16-18, 20-22, 21-21а, пр-кте Мира, 86-88а.

До 9 июня на ул. Университетской, 1а, 1-11, 13 (д/сад №87), 2 проводится плановое отключение горячей воды на период остановки на профилактику теплового источника, который обслуживает эти объекты.

По этой же причине до 13 июня отключена горячая вода на ул. Дзержинского, 162, 162а, 164, 166, 166б, 168, с 1 по 14 июня – на ул. Дзержинского, 131(д/с № 9),147 (больница № 5),163 (СОШ № 15).