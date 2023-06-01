Мошенники звонят калининградцам от имени сотрудников прокуратуры

Как сообщили в прокуратуре Калининградской области, на территории нашего региона участились случаи телефонного мошенничества от имени работников этого надзирающего ведомства.

- Неизвестные звонят и представляются должностными лицами органов прокуратуры, в том числе из состава руководства, - рассказала старший помощник прокурора области Ксения Кейш. - Называют фамилию, имя и отчество сотрудников, информация о которых размещена на нашем официальном интернет-сайте. И от их лица вводят граждан в заблуждение, сообщая о якобы проведении проверки по факту несанкционированного списания денежных средств со счета, после чего просят предоставить данные банковской карты – якобы для того, чтобы обеспечить безопасность денег.

С начала года от таких действий мошенников пострадали свыше 700 калининградцев, причиненный ущерб составил порядка 200 миллионов рублей.

В облпрокуратуре заверили, что их работники, равно как и сотрудники других правоохранительных органов, в телефонных разговорах никогда не будут узнавать информацию о банковских счетах и картах, а уж тем более просить перевести денежные средства на «безопасные счета».

- Если вам сообщают о несанкционированном доступе к вашим денежным средствам, начинают различными способами узнавать данные банковской карты, немедленно положите трубку – вы разговариваете с мошенником! – добавила Ксения Кейш.