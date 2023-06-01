В Калининграде волонтеры спасают аистят, которые выпали из гнезда

. Фото: «Биосфера Балтики».

В Калининграде волонтеры организации «Биосфера Балтики» спасают аистят. Возможно, птенцы выпали из гнезда. Или же родители их вытолкнули, такое случается.

В Калининградской области ежегодно весной и в начале лета требуется помощь малышам. Сейчас в «Биосфере Балтики» пока двое аистят, но, вероятно, это не предел.

- Одного нашли в Черняховском районе, второго – в Гвардейском районе. У них есть большой плюс – они едят сами, только накладывай! Но для здорового роста требуется хорошее питание, приближенное к естественному, - говорит «Комсомолке» руководитель организации Юлия Садовская.

Речь идет о мышах, рыбе. Позже, по мере взросления, нужны будут перепела и различные мясные продукты.

- Аистята едят много, так как аист – птица крупная и ей нужно быстро вырасти. Сейчас нам нужно опять заказывать мышей, так как запасы уже заканчиваются, - говорит Юлия.

Помочь волонтерам – здесь.