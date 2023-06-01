В мэрии рассказали, почему нельзя делать пляжи у городских водоемов

. Фото: мэрия Калининграда

Возле городских водоемов нельзя делать пляжи, а в прудах и озерах в центре Калининграда нельзя купаться. Все потому, что водоемы не соответствуют ГОСТам. Так сказали в городской администрации, отвечая на вопрос подписчика во «ВКонтакте».

- Есть одна проблема, решить которую муниципалитет не в силах при всем желании – это несоответствие водоемов ГОСТам, которые регламентируют безопасный отдых на них (в первую очередь это касается рельефа дна и течений), - сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом в администрации отметили, что пляжи и водоемы не уничтожают, но и организовать официальные пляжи на них не имеют права.