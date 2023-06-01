На ул. Красной во время ремонта прорвало канализацию, подвалы домов затопило сточными водами

. Фото: предоставлено очевидцем

В Калининграде во время ремонта улицы Красной в ночь на 30 мая прорвало канализацию. Об этом «Комсомолке» сообщили местные жители. По их словам, пострадали жильцы четырех домов.

- У них канализация с благовониями – в подвальных помещениях. А у некоторых квартиры в подвальных помещениях, там, конечно, ужас что творилось! – говорит местная жительница Оксана.

По ее словам, «Водоканал» поначалу не принимал мер, ссылаясь на отсутствие подъездных путей на ремонтируемой улице.

Жильцам оставалось ждать, когда откачают нечистоты. Они даже сообщили, что готовят жалобу в прокуратуру области.

Как рассказали 1 июня в областном «Водоканале», аварийные бригады исправили ошибку подрядчика, а именно строительная организация повредила канализационный коллектор, и 31 мая завершили аварийно-восстановительные работы.

- Все появившиеся подтопления в результате аварии должны сойти, - отметили в организации и сообщили, что «Водоканал» держит вопрос на оперативном контроле.