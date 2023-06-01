В Калининграде рабочие, спиливая дерево, наткнулись на улей диких пчел, насекомые жалили всех в округе

Дерево с ульем. Фото: предоставлено очевидцем

Инцидент случился 31 мая в Калининграде у озера Поплавок. Там рабочие спиливали дерево и наткнулись на улей диких пчел. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы.

- Пильщиков на озере Поплавок настигла мгновенная карма! – говорит местный житель Александр. - Трудно представить, что случилось с работниками бензопилы, но территория в радиусе 100 метров от дерева была закрыта с полудня до вечера.

По словам очевидца, пришлось даже закрыть кофейню, расположенную неподалеку, поскольку разъяренные пчелы нападали на всех.