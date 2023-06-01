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НовостиПроисшествия1 июня 2023 11:22

В Калининграде рабочие, спиливая дерево, наткнулись на улей диких пчел, насекомые жалили всех в округе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Дерево с ульем.

Дерево с ульем.

Фото: предоставлено очевидцем

Инцидент случился 31 мая в Калининграде у озера Поплавок. Там рабочие спиливали дерево и наткнулись на улей диких пчел. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы.

- Пильщиков на озере Поплавок настигла мгновенная карма! – говорит местный житель Александр. - Трудно представить, что случилось с работниками бензопилы, но территория в радиусе 100 метров от дерева была закрыта с полудня до вечера.

По словам очевидца, пришлось даже закрыть кофейню, расположенную неподалеку, поскольку разъяренные пчелы нападали на всех.