В Краснознаменском районе внедорожник врезался в дерево, погибли два человека

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Краснознаменском районе утром в четверг, 1 июня, случилось жуткое ДТП, в котором погибли два человека. Фотографии с места трагедии выложили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

По предварительной информации, люди возвращались с охоты, по какой-то причине водитель не справился с управлением и на скорости врезался в дерево.

Два человека от полученных травм погибли на месте.

Сообщается, что еще один пострадавший был госпитализирован.