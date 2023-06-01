В Пионерском на склоне установили памятник пограничникам

. Фото: Администрация Пионерского городского округа

В Пионерском на побережье установили памятный знак воинам-пограничникам. Об этом сообщает местная администрация.

Торжественное открытие монумента состоялось накануне Дня пограничника.

«Инициатива создания памятного знака исходила от Союза боевых друзей Афганистана и администрации округа. Памятник создан на добровольные пожертвования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что место на склоне, в парке, выбрали потому что вдоль берега по морю на расстоянии 12 морских миль проходит государственная граница РФ.