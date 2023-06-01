В подъезде исторического здания приюта на ул. Октябрьской установили мозаичное панно

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде продолжает преображаться историческое здание сиротского приюта на улице Октябрьской. Сейчас специалисты занимаются внутренним декором. В частности, в подъезд установили большое мозаичное панно. Его автором стал дизайнер из Зеленоградска Павел Савельев. Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда капремонта.

По словам Павла, использовалась стеклянная плитка из специального каталога. Всего на картину ушло порядка 70 кг разноцветного стекла.

Стекло специальными щипцами в мастерской долго и кропотливо мастер откалывал, потом приклеивал на основу.

Картину привезли в подъезд частями и собрали на стене. Еще пару дней ушло на монтаж и на то, чтобы затереть все швы.