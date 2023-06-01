В Калининграде освятили большую икону, подготовленную для выставки в Музее Мирового океана

. Фото: Музей мирового океана

В Крестовоздвиженском соборе Калининграда освятили икону Святого князя Александра Невского. Образ был создан специально для Музея Мирового океана. Автором выступил художник-иконописец Алексей Новиков.

Как рассказали в пресс-службе музея, увидеть икону можно будет, на выставке «Защищая Отечество. Александр Невский – воин, миротворец, молитвенник», которая откроется в ВЦ «Пакгауз» 10 июня.

На иконе Святой Князь Александр изображен в княжеском боевом облачении с мячом и щитом. В клеймах – три ордена Святого Александра Невского, изображение Невской битвы и битвы на Чудском озере.