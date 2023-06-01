Спонсором «Балтики» стала госкорпорация «Ростех»

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Генеральным спонсором ФК «Балтика» стала госкорпорация «Ростех». Между компанией и правительством Калининградской области был подписан меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба «Ростех».

«В рамках соглашения госкорпорация окажет поддержку футбольному клубу Премьер-лиги «Балтика», детской футбольной школе, а также будет содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона. Базовый стадион команды получит название «Ростех-арена», - говорится в сообщении.

В сезоне 2022/2023 «Балтика» выступает в Первой лиге и в следующем сезоне обеспечила себе досрочный выход в Российскую премьер-лигу впервые с 1998 года.