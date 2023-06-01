В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Балтийской трассе, в котором пострадала 32-летняя женщина

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП на трассе «Калининград-Балтийск», в котором пострадала женщина, случилось минувшим вечером. Автомобиль «Лексус» под управлением 35-летнего водителя, при совершении обгона, выехал на встречную полосу.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, в какой-то момент авто поравнялось со «Шкодой», которая также начала обгон.

Уходя от столкновения, «Лексус» выехал на левую обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП 32-летняя женщина-пассажир автомобиля «Лексус» была госпитализирована.