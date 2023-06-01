Задержаны калининградцы, которые по ночам грабили жителей Балтрайона

В бывшем Балтрайоне, нынешнем Московском, снова неспокойно. Там в полицию стали поступать сообщения о грабежах и кражах. В частности, ночью на ул. Судостроительной неизвестные мужчины сняли 30-летнего калининградца наручные часы и забрали беспроводные наушники.

Следующей ночью неподалеку незнакомец похитил у 37-летнего местного жителя мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по подозрению в совершении преступлений задержаны двое местных жителей 22-х и 24 лет. Уже установлено, что один из них причастен к двум этим преступлениям. Мужчина заключен под стражу, его друг – под подпиской о невыезде.