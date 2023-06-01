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НовостиОбщество1 июня 2023 14:52

В Черняховске открылся военно-патриотический парк «Патриот»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Черняховске состоялась торжественная церемония открытия военно-патриотического парка «Патриот».

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, в день открытия состоялась выставка вооружения и военной техники, были активны тематические площадки. Всего в парке создано семь тематических зон, оборудовано для показа и посещения 45 объектов.

«Парк располагает площадками для проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий, концертов и различного вида исторических реконструкций. На территории расположены тир, исторические выставки и Аллея Героев», – отмечается в сообщении.

До конца года на территории парка планируется создать и разместить зону временных выставок, кафе, различные выставки и детские кружки.