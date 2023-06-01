В Калининграде студент сжег машину водителя, который подрезал его на дороге

В Калининграде 18-летний студент сжег автомобиль из мести водителю, который подрезал его на дороге.

Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД. Молодой человек нашел автомобиль своего обидчика на парковке у торгового центра на Советском проспекте. План мести родился мгновенно.

Парень все продумал: ночью пришел на паркинг, разбил стекло и облил салон «Шевроле» жидкостью для розжига, после чего чиркнул спичкой и убежал.

Легковушка выгорела, хозяин оценил ущерб в 550 тыс рублей.

Так студент попал под уголовное дело.