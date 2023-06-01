В Калининградской области военные инженеры тренируются строить переправы через реки

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военные инженеры провели занятие по тактико-специальной подготовке, тренировались наводить переправу на реке Преголя. Мероприятия прошли в поселке Великолукское.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, военнослужащие по тревоги выдвинулись к водной преграде, где заранее была проведена инженерная разведка, выявлены участки, наиболее подходящие для переброски войск и военной техники.

«Соединяя речные звенья, военнослужащие закрыли палубные и днищевые замки. Пока катера «БМК-460» удерживали звенья на воде в линии, была установлена 250-килограммовая аппарель для заезда на паром многотонной техники», - рассказали в пресс-службе флота.

В занятии приняли участие около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники: катера БМК-460, КамАЗы-53501.

Учения были плановыми и прошли штатно.