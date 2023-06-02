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НовостиТуризм2 июня 2023 7:05

Калининград вошел в топ-10 городов для отдыха компаниями в июне

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининград оказался этим летом одним из самых популярных направлений для туристов. В частности, в июне регион выбирают компании друзей. Об этом сообщает сервис Твил, который проанализировал и определил самые востребованные города для отпуска.

На первом месте стоит Санкт-Петербург с 16 % бронирований компаниями больше 3-х человек, без детей. На втором месте – Сочи, а на третьем – Геленджик (9% и 4% бронирований соответственно).

Калининград расположился на 8 месте между карельским местом Сортавала и крымским Судаком.