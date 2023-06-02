В Калининграде ищут 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде ищут 14-летнюю Алину Глазачеву. Как сообщают волонтеры поисков-спасательного отряда «Запад», девушка ушла из дома на Батальной в неизвестном направлении. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 167 см, среднее телосложение, темно-русые волосы до лопаток.

Была одета в серую кофту с капюшоном, зеленый топ, черные широкие брюки и белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444 или 02.