В Калининграде напротив Королевских ворот установят памятный знак ученому Андрею Болотову

. Фото: Музей мирового океана

Совет по культуре при губернаторе Калининградской области одобрил проект установки рельефа у Королевских ворот. Мемориальная композиция посвящена памяти Андрея Болотова (1738-1833) – просветителя, ученого, энциклопедиста, писателя, журналиста, изобретателя, философа, одного из первых русских ученых-агрономов и парковых архитекторов.

Как сообщает Музей Мирового океана, который и займется установкой знака, Андрей Болотов служил в Кенигсберге в канцелярии русских губернаторов в период после Семилетней войны и в своих записках оставил подробнейшее описание города периода XVII в.

Рельеф с изображением Болотова и памятная табличка будут отлиты в бронзе и закреплены на валуне.

В Королевских воротах, отметим, есть выставка предметов эпохи Андрея Болотова.

В октябре музей проведет просветительский фестиваль «Неделя русского энциклопедиста», завершением которого в честь 285-летия со дня рождения ученого и станет установка памятного знака.

Проект осуществляется при поддержке Министерства по культуре и туризму региона и Российского военно-исторического общества.