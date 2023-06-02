В Калининграде за три дня снесли 16 незаконных строений

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда продолжают борьбу с самовольно возведенными постройками.

Речь идет о строениях, возведенных, в том числе на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, за последние три дня мая в рамках муниципального контракта подрядной организацией было демонтировано 16 объектов, освобождена земля.

В частности, строения снесены на: ул. Новинская д.12, ул. Ген.Челнокова д.18Б, пер. Краснодонский д.8, ул. Славянская д.57, Каблуков ад.13. Заборы демонтированы на: ул. Тенистая аллея д.67, ул. Серж. Бурыхина д.24, ул. Камчатская д.8.