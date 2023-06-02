В Калининград на фестиваль «Территория мира - Территория музыки» приедет Денис Мацуев

В Калининграде готовятся к проведению фестиваля классической музыки «Территория мира - Территория музыки». Он состоится на острове Канта под открытым небом 25, 26, 27 августа.

Как сообщает пресс-служба Кафедрального собора, в этом году одним из хедлайнеров фестиваля станет Денис Мацуев, который исполнит сочинения Петра Чайковского в сопровождении Российского национального оркестра (дирижер – Дмитрий Юровский).

Также в фестивале примет участие скрипач Вадим Репин в сопровождении Российского национального оркестра (дирижер – Ярослав Забояркин).

Также состоится публичное выступление победителей XVII Конкурса Чайковского.