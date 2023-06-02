Стало известно, когда откроется самый большой в Калининградской области парк с динозаврами

.
Фото: пресс-служба Янтарного комбината.
Самый большой в Калининградской области динопарк откроет Янтарный комбинат. Зона с фигурами динозавров заработает в начале июля рядом со смотровой площадкой Приморского карьера.
Об этом сообщает пресс-служба Янтарного комбината.
Посетители увидят дюжину фигур динозавров высотой от 3 до 18 метров. Площадь динопарка составит 1 га.
«Все фигуры динозавров изготовлены в России. Четыре из них — аниматроники, они способны «оживать» и имитировать движения живого существа. На изготовление каждого динозавра ушло больше месяца», - рассказали проектировщики.
Сейчас в парке ведутся монтажные и озеленительные работы, в начале июля он будет открыт для посетителей.