Стало известно, когда откроется самый большой в Калининградской области парк с динозаврами

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Самый большой в Калининградской области динопарк откроет Янтарный комбинат. Зона с фигурами динозавров заработает в начале июля рядом со смотровой площадкой Приморского карьера.

Об этом сообщает пресс-служба Янтарного комбината.

Посетители увидят дюжину фигур динозавров высотой от 3 до 18 метров. Площадь динопарка составит 1 га.

«Все фигуры динозавров изготовлены в России. Четыре из них — аниматроники, они способны «оживать» и имитировать движения живого существа. На изготовление каждого динозавра ушло больше месяца», - рассказали проектировщики.

Сейчас в парке ведутся монтажные и озеленительные работы, в начале июля он будет открыт для посетителей.