На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 2 июня

В Калининграде в пятницу, 2 июня, запланировано несколько отключений электроснабжения. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования.
До 18:00 без электричества остались жильцы на ул. Литовский вал, 19, 21а,в, 40, ул. Грига, 54.
Во второй половине дня – с 13:30 до 18:00 электричество будет отключено у потребителей:
пер. Солдатский 2-й 1
пр-кт Советский 82,108
ул. Солдатская 7
пер. Полевой 19-43,38-42
ул. Аэропортная 1-9,6-12
ул. Костромская 10
ул. Орудийная 1-3а,6-36в,30(д/с №11)
ул. Ген. Толстикова 73а
ул. Интернациональная 7а
ул. Л. Иванихиной 9(СОШ №56),10-16а.
В течение всего дня – до 18:00 без электричества будут жильцы на пр-те Калинина, 4,6.
«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения. Так, до 13:00 отключение холодной воды проведут на ул. Артиллерийская 63а.
До 16:00 без холодной воды будут потребители по адресам:
пр-кт Советский 109,126,128
ул. Волховская,
ул. Красная, 301 (д/с №72),
ул. Старорусская,
ул. Третьяковская, 2.
До 18:00 без холодной воды остались дома и социальные объекты:
пр-кт Ленинский, 67б,
ул. Севастьянова, 3-5,
ул. Университетская, 1-11(больница №4), 13(д/с №87),
«Калининградтеплосеть» проводит плановый ремонт котельной в Московском районе, с 1 по 14 июня отключена горячая вода на ул. Дзержинского, 131(д/с №9), 147 (больница №5), 163 (школа №15).