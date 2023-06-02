На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 2 июня

В Калининграде в пятницу, 2 июня, запланировано несколько отключений электроснабжения. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования.

До 18:00 без электричества остались жильцы на ул. Литовский вал, 19, 21а,в, 40, ул. Грига, 54.

Во второй половине дня – с 13:30 до 18:00 электричество будет отключено у потребителей:

пер. Солдатский 2-й 1

пр-кт Советский 82,108

ул. Солдатская 7

пер. Полевой 19-43,38-42

ул. Аэропортная 1-9,6-12

ул. Костромская 10

ул. Орудийная 1-3а,6-36в,30(д/с №11)

ул. Ген. Толстикова 73а

ул. Интернациональная 7а

ул. Л. Иванихиной 9(СОШ №56),10-16а.

В течение всего дня – до 18:00 без электричества будут жильцы на пр-те Калинина, 4,6.

«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения. Так, до 13:00 отключение холодной воды проведут на ул. Артиллерийская 63а.

До 16:00 без холодной воды будут потребители по адресам:

пр-кт Советский 109,126,128

ул. Волховская,

ул. Красная, 301 (д/с №72),

ул. Старорусская,

ул. Третьяковская, 2.

До 18:00 без холодной воды остались дома и социальные объекты:

пр-кт Ленинский, 67б,

ул. Севастьянова, 3-5,

ул. Университетская, 1-11(больница №4), 13(д/с №87),

«Калининградтеплосеть» проводит плановый ремонт котельной в Московском районе, с 1 по 14 июня отключена горячая вода на ул. Дзержинского, 131(д/с №9), 147 (больница №5), 163 (школа №15).