В Калининградской области школьники написали ЕГЭ по математике

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области 11-классники написали ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.

Это второй из обязательных предметов, успешная сдача которого позволит получить аттестат о среднем общем образовании.

Как сообщили в областном минобре, профильный уровень выбрали 1 965 выпускников, для них результаты экзамена необходимы для поступления в вуз.

Базовый уровень предпочли 2 643 человека.

Отмечается, что 68 ребят с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов сдавали экзамен по математике в форме государственного выпускного экзамена.