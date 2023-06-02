В Калининградской области школьники написали ЕГЭ по математике

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Фото: Правительство Калининградской области
В Калининградской области 11-классники написали ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.
Это второй из обязательных предметов, успешная сдача которого позволит получить аттестат о среднем общем образовании.
Как сообщили в областном минобре, профильный уровень выбрали 1 965 выпускников, для них результаты экзамена необходимы для поступления в вуз.
Базовый уровень предпочли 2 643 человека.
Отмечается, что 68 ребят с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов сдавали экзамен по математике в форме государственного выпускного экзамена.