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НовостиОбщество2 июня 2023 9:11

В Калининградской области школьники написали ЕГЭ по математике

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области 11-классники написали ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.

Это второй из обязательных предметов, успешная сдача которого позволит получить аттестат о среднем общем образовании.

Как сообщили в областном минобре, профильный уровень выбрали 1 965 выпускников, для них результаты экзамена необходимы для поступления в вуз.

Базовый уровень предпочли 2 643 человека.

Отмечается, что 68 ребят с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов сдавали экзамен по математике в форме государственного выпускного экзамена.