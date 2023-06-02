Директор центра строительства из Немана отправился в колонию за хищение 13.5 млн рублей

Вынесен приговор директору Неманского центра капитального строительства, обвиняемому в хищении крупной суммы. 52-летний руководитель еще в 2015 году заключил два договора субподряда с коммерческой организацией на строительство жилых домов якобы для нужд бюджетного учреждения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, он, не собираясь строить дома, получил 13.5 млн рублей. Деньгами мошенник распорядился по своему усмотрению.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

«С подсудимого взыскан причиненный ущерб в размере 13,5 млн рублей и сохранен арест, наложенный на его имущество», - отметили в прокуратуре.