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НовостиДом. Семья2 июня 2023 12:44

В Калининградском зоопарке рассказали, почему слониха Преголя до сих пор живет одна

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Преголя.

Преголя.

Фото: предоставлено зоопарком

Одиночное содержание слонихи Преголи в Калининградском зоопарке – не желание учреждения или видовая потребность, а результат обстоятельств.

Как сообщает пресс-служа зоопарка, Преголя живет одна, поскольку из-за возраста ее не могут отправить в другой зоопарк, а из-за нехватки места невозможно создать условия для нескольких слонов.

- Вольер, который в 50-е годы прошлого века считался комфортным и современным, по сегодняшним стандартам слишком мал и тесен. – говорят в зоопарке.