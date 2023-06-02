В Калининградском зоопарке рассказали, почему слониха Преголя до сих пор живет одна

Преголя. Фото: предоставлено зоопарком

Одиночное содержание слонихи Преголи в Калининградском зоопарке – не желание учреждения или видовая потребность, а результат обстоятельств.

Как сообщает пресс-служа зоопарка, Преголя живет одна, поскольку из-за возраста ее не могут отправить в другой зоопарк, а из-за нехватки места невозможно создать условия для нескольких слонов.

- Вольер, который в 50-е годы прошлого века считался комфортным и современным, по сегодняшним стандартам слишком мал и тесен. – говорят в зоопарке.